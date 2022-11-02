По предварительным данным, к пожару могла привести неисправность дымохода печи.

Неисправность печки привела к пожару с пострадавшим в Суздальском районе. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В ночь с 1 на 2 ноября поступило сообщение о возгорании дома в деревне Зернево. Площадь пламени составила 70 квадратных метров. Его тушили 10 пожарных и 3 единицы техники.В результате ЧП пострадал пенсионер 1936 года рождения. Он, разбив окно, самостоятельно покинул горящий дом до приезда спасателей.По предварительным данным, к пожару могла привести неисправность дымохода печи.