Православная церковь почитает память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Псковоезерского....

Православная церковь почитает память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Псковоезерского. Илларион Великий жил в III-IV вв. на территории Палестины, а Илларион Псковоезерский — неподалеку от Чудского озера в XV веке.В народе 3 ноября называли Илларионовым днем и считали, что с него дороги начинает заметать первой порошей. Поэтому 3 ноября наши предки не советовали отправляться в дальний путь. И предупреждали: в дороге могут случиться несчастья.3 ноября не следует ничего поднимать с перекрестков, особенно тех, что расположены рядом с кладбищами и церквями. Нарушивший запрет может сильно заболеть.А вот укрепить здоровье помогут так называемые т-образные перекрестки. Нужно оставить там что-либо ценное. Например, несколько монет.Девушкам на Иллариона не рекомендуется наряжаться и подолгу красоваться перед зеркалом. "Илларион - красе заслон", говорили в народе. И верили, что в этот день вся молодость и красота может остаться лишь в отражении.Приметы:• С этого дня мороз усиливается.• Если снег на Иллариона падает и не тает, то весной будет много подснежников.• Выпало много снега – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.• Если дым из трубы поднимается прямо, то погода наладится.• Если стоит ясный солнечный день, скоро похолодает.• Вечер тихий и безоблачный – следующий день будет хорошим.• Если заходящее солнце красного цвета, а на небе много звезд, то погода будет солнечной и морозной.• Заяц-беляк сменил шубку – скоро наступит зима.• Если снег падает и плотно оседает на ветках, то снегопад затянется.• Если воздух теплый, то будет оттепель.• В дорогу собираться нельзя – может случиться несчастье.Фото: pxfuel.com/