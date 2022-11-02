Православная церковь почитает память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Псковоезерского....
Православная церковь почитает память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Псковоезерского. Илларион Великий жил в III-IV вв. на территории Палестины, а Илларион Псковоезерский — неподалеку от Чудского озера в XV веке.
В народе 3 ноября называли Илларионовым днем и считали, что с него дороги начинает заметать первой порошей. Поэтому 3 ноября наши предки не советовали отправляться в дальний путь. И предупреждали: в дороге могут случиться несчастья.
3 ноября не следует ничего поднимать с перекрестков, особенно тех, что расположены рядом с кладбищами и церквями. Нарушивший запрет может сильно заболеть.
А вот укрепить здоровье помогут так называемые т-образные перекрестки. Нужно оставить там что-либо ценное. Например, несколько монет.
Девушкам на Иллариона не рекомендуется наряжаться и подолгу красоваться перед зеркалом. "Илларион - красе заслон", говорили в народе. И верили, что в этот день вся молодость и красота может остаться лишь в отражении.
Приметы:
• С этого дня мороз усиливается.
• Если снег на Иллариона падает и не тает, то весной будет много подснежников.
• Выпало много снега – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.
• Если дым из трубы поднимается прямо, то погода наладится.
• Если стоит ясный солнечный день, скоро похолодает.
• Вечер тихий и безоблачный – следующий день будет хорошим.
• Если заходящее солнце красного цвета, а на небе много звезд, то погода будет солнечной и морозной.
• Заяц-беляк сменил шубку – скоро наступит зима.
• Если снег падает и плотно оседает на ветках, то снегопад затянется.
• Если воздух теплый, то будет оттепель.
• В дорогу собираться нельзя – может случиться несчастье.
Фото: pxfuel.com/