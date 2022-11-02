Наследство Алексея Баталова не могут поделить сразу три женщины.

Наследство Алексея Баталова не могут поделить сразу три женщины.Судебныеразбирательства в деле о наследстве Алексея Баталова длятся не первый год. Неудивительно,что пожилые участники конфликта все чаще испытывают проблемы со здоровьем.Так, 74-летняяактриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин делятся своим тяжелымположением. По словам мужчины, Наталья уже перенесла две остановки сердца. Кромеэтого, у нее диагностировали опухоль. Причиной недугов он называет бесконечные стрессыиз-за семьи Баталова.обсудил непростую ситуацию с врачем-онкологом и химиотерапевтом Андреем Базылевым. Пословам доктора, сами по себе переживания и стрессы не могут стать причиной болезней.Однако, они могут усугубить текущее состояние и вызвать обострения хронических болезней."Это можетспровоцировать различные острые нарушения мозгового кровообращения и так далее",— поясняет специалист.Кроме этого, у пожилых онкобольных есть другие факторы риска, связанные с кровеносной и сердечно-сосудистой системами. Доктор добавляет, чтопри наличии факторов риска лечащий врач актрисы должен быть пояснить ей, какправильно следить за здоровьем, и почему нельзя допускать лишних переживаний.Если следовать таким рекомендациям, продолжительность жизни можно продлить.