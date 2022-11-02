Участница нового сезона Ледниковый период Регина Тодоренко прокомментировала коллег по съемочной площадке. В центре внимания – ведущие проекта.

Участница нового сезона "Ледниковый период" Регина Тодоренко прокомментировала коллег по съемочной площадке. В центре внимания – ведущие проекта.Несколько недельназад на Первом канале стартовал новый сезон проекта "Ледниковыйпериод". В этот раз шоу претерпело несколько изменений: новый составсудей, опытные участники и целых три ведущих. Комментируют проект фигуристыАлексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.Две молодые фигуристкинередко подвергаются критике за свою манеру ведения шоу. Больше всего достаетсяАлине Загитовой. По мнению поклонников, она слишком часто ошибается, выбираетстранные вопросы и не очень соответствует статусу "ведущей Первогоканала".Журналисты решилиузнать мнение об Алине у опытной коллеги и участницы проекта Регины Тодоренко. Молодаямама прошлась по двум ведущим. Звезда заявила, что Загитова большая молодец,ведь она преодолевает себя, свои страхи и стремится стать большимпрофессионалом. На вопрос журналистки, что бы Регина могла посоветовать молодойведущей, она коротко ответила: "Я не люблю давать советы, если меня обэтом не спрашивают".А вот Анна Щербаковапо-настоящему порадовала замученную тренировками Регину. Она назвала соведущую "Ледниковогопериода" неожиданным открытием, поделившись, что не ожидала компетентностимолодой девушки.