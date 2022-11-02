Участница нового сезона Ледниковый период Регина Тодоренко прокомментировала коллег по съемочной площадке. В центре внимания – ведущие проекта.
Участница нового сезона "Ледниковый период" Регина Тодоренко прокомментировала коллег по съемочной площадке. В центре внимания – ведущие проекта.
Несколько недель
назад на Первом канале стартовал новый сезон проекта "Ледниковый
период". В этот раз шоу претерпело несколько изменений: новый состав
судей, опытные участники и целых три ведущих. Комментируют проект фигуристы
Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.
Две молодые фигуристки
нередко подвергаются критике за свою манеру ведения шоу. Больше всего достается
Алине Загитовой. По мнению поклонников, она слишком часто ошибается, выбирает
странные вопросы и не очень соответствует статусу "ведущей Первого
канала".
Журналисты решили
узнать мнение об Алине у опытной коллеги и участницы проекта Регины Тодоренко. Молодая
мама прошлась по двум ведущим. Звезда заявила, что Загитова большая молодец,
ведь она преодолевает себя, свои страхи и стремится стать большим
профессионалом. На вопрос журналистки, что бы Регина могла посоветовать молодой
ведущей, она коротко ответила: "Я не люблю давать советы, если меня об
этом не спрашивают".
А вот Анна Щербакова
по-настоящему порадовала замученную тренировками Регину. Она назвала соведущую "Ледникового
периода" неожиданным открытием, поделившись, что не ожидала компетентности
молодой девушки.