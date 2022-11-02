Ранее пост руководителя покинула Ирина Захарова.

Во Владимире исполняющим обязанности главврача городской поликлиники №1 назначен Олег Бровцев. Ранее пост руководителя Ирина Захарова.Олег Владимирович окончил Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «Терапия». Работал в Вичугской ЦРБ. Получил сертификат по «кардиологии», после чего решил перебраться во Владимир.«Когда мы впервые приехали сюда с женой, то город поразил нас своей красотой. Нам захотелось, чтобы наши дети росли здесь. Плюс здесь живёт мой близкий друг», - рассказал врач.Во Владимире медик начинал свою карьеру в поликлинике №2, где сначала работал кардиологом, а затем стал заместителем главного врача. С 1 ноября он возглавил поликлинику №1.