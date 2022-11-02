Стали известны подробности взаимоотношений бывших супругов Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.

Стали известны подробности взаимоотношений бывших супругов Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.Футболист ДмитрийТарасов и теледива Ольга Бузова поженились летом 2012 года. За этим последовалигромкие признания в любви, шикарные подарки и дорогие путешествия. Но ужеосенью 2016 года их брак распался. За социальными сетями пары пристальноследили все неравнодушные, пытаясь выяснить эмоциональное состояние звезд. Поклонники"тарабузиков" до сих пор гадают, что же случилось в отношениях некогдавлюбленных.А вот недавно вотношениях бывших супругов случился новый поворот. Ради пиара нового проекта,бывший муж предложил Ольге Бузовой сотрудничество. Блондинка высмеяла Тарасовав своем микроблоге, публично отказавшись иметь с ним деловые связи.После такойвыходки многие посчитали Дмитрия Тарасова недалеким человеком. Мужчина поспешилвернуть себе репутацию и в недавнем интервью рассказал свою версию событий. Поего словам, Ольга Бузова раздула конфликт, хотя могла бы просто ответить "нет"."Если онахочет такую грязь, меня это не интересует", — отрезал Дмитрий. Футболистдобавил, что на будущее отказался сходиться с Бузовой в каких-либо проектах, аего команда не планирует приглашать Ольгу для сотрудничества.