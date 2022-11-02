Максимов – в Белый дом, а Лызлов – в Оранжевый? Формируя свои команды, областная и городская администрации, по всей видимости, решили поменяться кадрами. Как стало известно, с 1 ноября

Максимов – в Белый дом, а Лызлов – в Оранжевый? Формируя свои команды, областная и городская администрации, по всей видимости, решили поменяться кадрами. Как стало известно, с 1 ноября Александр Максимов, который временно исполнял обязанности главы города Владимира, пополнил команду губернатора Александра Авдеева. Он стал врио заместителя главы региона по вопросам экологии, природопользования и лесного