Коронавирус сегодня уже не навевает ужас с той силой, как еще пару лет назад. Однако последствия ковида для психики человека кажутся разрушительными.

Коронавирус сегодня уже не навевает ужас с той силой, как еще пару лет назад. Однако последствия ковида для психики человека кажутся разрушительными.Врач-психиатр Марчел Додица рассказал о мучительных симптомах, которые проявляются у перенесших коронавирус. В перечне оказались: панические атаки, внезапные приступы агрессии, проблемы с памятью, скачки давления и температуры, хаотичная смена настроения, бессоница, боли.Медики отмечают, что этот комплекс проблем актуален и для тех, кто подвержен биполярному расстройству личности. Входит, сегодня ковид не менее опасен, чем пару лет назад. Последствия заражения губительны.Сайт с отсылкой на слова психиатра передает, что причиной "тревожных звоночков" после пандемии является гормональный сбой. Врач Додица поясняет: коронавирус приводит к нарушению выработки дофамина, который отвечает за эмоции радости и удовольствия.Помимо этого, у человека могут страдать пораженные стенки сосудов, что чревато осложнениями для всего организма и его отдельных функций. Психиатр предупреждает: самолечение в таком случае нежелательно. Если чувствуете, что коронавирус сегодня до конца вас не отпустил, лучше обратиться к медицинскому специалисту. Он определит причину недомогания и обозначит принцип лечения.