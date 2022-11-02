Александр Панайотов – один из самых ярких молодых эстрадных исполнителей. Красивый сильный голос, стильные образы, качественный репертуар – девушки по нему сходят с ума. А с тех пор, как он похудел, поклонниц стало еще больше.

Александр Панайотов – один из самых ярких молодых эстрадных исполнителей. Красивый сильный голос, стильные образы, качественный репертуар – девушки по нему сходят с ума. А с тех пор, как он похудел, поклонниц стало еще больше."Когда я поставил себе цель похудеть, то ел исключительно отварную куриную грудку и брокколи (генетический предшественник цветной капусты – Прим. ред.)", – вспоминает исхудавший донельзя исполнитель.А чтобы обменные процессы в организме шли активнее, он нагружал себе спортом. "Ежедневное плавание и быстрая ходьба были обязательной частью моей жизни", – заверил Александр корреспондента "Дни.ру". Сегодня же он если и ходит в расположенный по соседству с домом парк, то просто чтобы побыть наедине со своими мыслями.Сегодня его вес стабилизировался. "У меня началась рецессия, – пояснил исхудавший певец. – В смысле, что-то происходит не по плану".Диетолог пояснил "Дни.ру" значение понятия "рецессия". "Вне зависимости от выбранной стратегии похудения в среднем через 4–6 месяцев после начального сброса лишнего веса, результативного этапа, как правило, развивается период "плато" – остановка в процессе уменьшения массы тела, – пояснил врач. – Это связано со снижением скорости метаболизма, который при похудении увеличивается до нормального уровня и приближается к значениям, характерным для людей со стабильным весом"