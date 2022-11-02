Уже этой зимой по дороге на Суздаль начнутся масштабные работы. Участок федеральной трассы Золотое...

Уже этой зимой по дороге на Суздаль начнутся масштабные работы. Участок федеральной трассы "Золотое кольцо" в преддверии тысячелетия исторического города ждёт реконструкция. Выездное совещание, на котором обсудили проект, возглавил губернатор Александр Авдеев. Слово - Марии Платанюк.Дорога Владимир-Суздаль. 24 стратегических километра. И пока что - две полосы. Но всё изменится уже в следующем году. Часть трассы Р-132 "Золотое кольцо" станет в 2 раза шире. И это тоже часть подготовки к тысячелетию города, куда ежегодно устремляются сотни тысяч туристов.- Поток машин весной-летом огромен.Александр Авдеев:- А левый поворот, что мы с ним делаем?Большое дорожное совещание. Во всех смыслах слова. Документация - на капоте. Оценка - на месте. Как изменится важнейшая транспортная артерия, обсуждают губернатор Александр Авдеев и начальник Упрдора "Москва-Нижний Новгород" Сергей Карпов. В составе рабочей группы - сотрудники департамента транспорта, администрации Суздальского района, "Владупрдора", подрядных организаций.- Так, на этом месте что происходит? Остаётся примыкание. Только правый съезд и всё.Капитальный ремонт ждёт участок трассы Р-132 с 256-ого километра по 278-ой. Документацию разрабатывают по заказу Упрдора. Проект уже на рассмотрении специалистов "Главгосэкспертизы". Впереди - после положительного заключения - конкурс по выбору подрядчика. Основной объём работ намечен на 23-24-й годы. Задача - успеть к историческому юбилею. Будущая дорога на Суздаль - это не только 4 полосы. Но и автобусные остановки, электроосвещение, разделительный барьер, одноуровневые развязки с левыми поворотами.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Уже зимой начнётся производство работ, расширение полотна до четырёх полос. Строительство разворотных петель. Строительство мостовых переходов- расширение. Сейчас важно не упустить моменты, где важно сохранить примыкание. Выезды из населённых пунктов.А это уже рабочее совещание в администрации Суздальского района. Главные темы - благоустройство и транспортное сообщение. От переноса линий электропередачи до закупки дорожной техники и туристических автобусов. Напомним, на покупку шаттлов, которые будут курсировать от железнодорожного вокзала Владимира до города-музея Суздаля, решением губернатора выделено 40 миллионов рублей.Мария Платанюк "Вести-Владимир".