Андрей Малахов всегда был окружен женским вниманием.

Андрей Малахов всегда был окружен женским вниманием.Знаменитый телеведущий – один из самых востребованных представителей российского шоу-бизнеса. На его программу на телевидении съезжаются люди с разных уголков страны, его частенько зовут на светские вечеринки, он ведет разные мероприятия – и всегда вокруг Андрея Малахова вьются представительницы прекрасного пола.Вспомнить хотя бы, как недавно его поймали на вечеринке не с женой Натальей, а с другой бабой – Ольгой Бузовой, которую шоумен, не стесняясь, нежно приобнял. Кажется, журналист и сам осознает, какой урон наносит его браку связь с девушками. Наверное, поэтому он даже придумал хэштег "Наташапрости" в соцсетях, чтобы задабривать благоверную.Впрочем, у Андрея Малахова появился еще один способ разжалобить супругу. Накануне вышел новый выпуск шоу "Малахов", где обсуждалась история карельской отшельницы, которая отказалась от городской жизни и перебралась в лес.Журналист пригласил в студию близких главной героини. "Вам не страшно было за сестра, что она вот так 20 лет назад решила все бросить и переехать?", – задал вопрос родственникам шоумен. Родня рассказала, что, конечно, переживала, но поддержала это решение.В студии появилась и соседка героини. Женщина преподнесла звезде красную сумку ручной работы и попросила передать ее жене Наталье Шкулевой. Так что, Андрею Малахову для того, чтобы в очередной раз задобрить жену, не пришлось даже тратиться: роскошный презент для нее вручили бесплатно прямо в руки.