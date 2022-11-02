Дмитрий Маликов очень изменился, чего не могли не заметить поклонники.

Дмитрий Маликов очень изменился, чего не могли не заметить поклонники.Карьера Дмитрия Маликова началась больше 30 лет назад. Певец смог добиться головокружительного успеха. Его можно назвать одним из самых известных музыкантов в России. Не зря в 2010 году автору и исполнителю хита "Ты одна, ты такая" присвоили звание народного артиста.Долгое время казалось, что Дмитрий не стареет. Его не переставали одаривать всевозможными комплиментами и восторгаться тем, что ему удается выглядеть молодо и свежо. Но время не пощадило и Маликова. 52-летний артист резко постарел. В этом, конечно, есть и плюсы. Например, артист стал выглядеть более мужественно.В этом можно убедиться, посмотрев свежие публикации певца в его телеграм-канале. Дмитрий часто снимает для поклонников видео и таким образом общается с ними. А недавно, кстати, Маликов разместил в "Телеграм" гиф-картинку, на которой изображен вздутым – с надутыми щеками. Видимо, так артист хотел повеселить подписчиков.Ранее стало известно о том, что Дмитрий Маликов дал последний сольный концерт в этом году. Мероприятие состоялось 23 октября в Мытищах. Сейчас артист занял в другом проекте. Он принимает участие в съемках необычного шоу "Фантастика", которое показывает Первый канал.