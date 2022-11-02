После событий 24 февраля телевидение практически отказалось от развлекательного контента. Прежде каждый вечер эфиры федеральных каналов были заполнены криками, склоками, дрязгами и обсуждением чужого грязного белья. Теперь же одна сплошная политика. Судя по всему, возвращения популярных ток-шоу ждать не приходится.

После событий 24 февраля телевидение практически отказалось от развлекательного контента. Прежде каждый вечер эфиры федеральных каналов были заполнены криками, склоками, дрязгами и обсуждением чужого грязного белья. Теперь же одна сплошная политика. Судя по всему, возвращения популярных ток-шоу ждать не приходится.Программы "Пусть говорят" и на "Самом деле" снимались в павильоне на улице Лизы Чайкиной близ столичной станции метро "Аэропорт". Это так называемый "Теледом", где с 2007 года снимались так же передачи "Кто хочет стать миллионером?", "Своя игра", "Сто к одному" и несколько сезонов шоу "Голос". Прежде тут были цеха опытно-конструкторского бюро им. А. С. Яковлева. Но потом развлечения стали важнее науки.Впрочем, теперь тоже не до развлечений. Как пел когда-то Филипп Киркоров, "страна моя, тебе не до концертов". Сотрудники технических служб, обслуживающих "Теледом", сообщили, что декорации студия "Пусть говорят" и "На самом деле" якобы уже давно разобраны и их, скорее всего, просто "пустили на дрова". В смысле, возобновления этих программ ждать не приходится.Напомним, "Пусть говорят" прежде выходило под названиями "Большая стирка" и "Пять вечеров". Первым ведущим программы был Андрей Малахов (с 23 июля 2001 года по 7 августа 2017 года), а вторым — Дмитрий Борисов (с 14 августа 2017 года). Передача имела семейно-драматическое, в том числе бытовое содержание и вызывала много нареканий своей скандальностью.