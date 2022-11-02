Бари Алибасов отметил, что у него возникают фантазии с участием дочери Марии Шукшиной.

Бари Алибасов отметил, что у него возникают фантазии с участием дочери Марии Шукшиной.В 2018 году Заслуженный артист России Бари Алибасов женился на народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. О браке пожилых продюсера группы "На-на" и вдовы легендарного советского писателя не судачил только ленивый. Через два года пара разошлась, однако злые языки были уверены, что никакой любви там и не было, якобы старики просто решили попариться.Так или иначе, между двумя семьями сложилась какая-то нездоровая мистическая связь. Не так давно и сын музыканта признался в симпатиях к внучке популярной отечественной киноактрисы. Об этом сообщает .Бари Алибасов-младший уже давно опустился на дно из-за финансовых проблем. Да и профессия у него не самая солидная. Наследник композитора сегодня спродюсирует фильмы с пикантным содержанием.Тем не менее, он позарился на дочь Марии Шукшиной, хотя и признался, что старается держать себя в руках, ведь Анна уже замужем. По словам сына Бари Алибасова, его привлекла женская энергетика."У меня есть внутреннее правило: в материальном мире не испытывать вожделение к замужним женщинам",– подчеркнул продюсер кино для взрослых. Меж тем, Бари Алибасов-младший добавил, что у него возникают определенные фантазии с участием дочери Марии Шукшиной.