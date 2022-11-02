В жизни 70-летней Ирины Аллегровой совсем не осталось радости.

В жизни 70-летней Ирины Аллегровой совсем не осталось радости.Певица и исполнительницалегендарных хитов "Шальная императрица" и "Угонщица" ИринаАллегрова отметила уже 70-летний юбилей. Яркие номера, громкий голос и незаменимаяприческа из копны белых волос — так зрители запомнили артистку на сцене.А вот личнаяжизнь Ирины Аллегровой не так часто приносила поклонникам радость. Один задругим в ее жизни случались несчастливые романы, хотя в спутники себе онавыбирала мужчин статных и успешных.Четыреждыразведенка Ирина Аллегрова не может похвастаться громким романом в 70 лет. Всесвое свободное время звезда проводит с единственной дочерью и внуком. А судя попоследним постам в социальных сетях, артистка потеряла последнюю надежду наженское счастье."Статьпопулярной гораздо легче, чем стать любимой", — призналась Ирина. Судя повсему, такой вывод основан на жизни артистки, ведь верность зрителей ей удалосьзавоевать, а вот встретить надежного мужчину — нет.Поклонникипризывают Ирину Аллегрову не отчаиваться, ведь даже после 70 лет каждая женщинаимеет право на счастье.