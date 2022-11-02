Гособвинение пыталось обжаловать приговор, но ничего не вышло.

Владимирский областной суд подтвердил невиновность гендиректора «ЭкспоГласс» Александра Смирнова по делу об Анопинском заводе. Гособвинение пыталось обжаловать приговор, но ничего не вышло.Ранее Гусь-Хрустальный городской суд генерального директора ООО «ЭкспоГласс» Александра Смирнова. Александр Юрьевич обвинялся в причинении особо крупного имущественного ущерба компании «РАСКО» в размере 81, 5 млн рублей. Оппоненты из «РАСКО» пытались доказать, что договор аренды оборудования с «ЭкспоГласс» был заключён по заниженной стоимости путём обмана.Свою вину в инкриминируемом преступлении гендиректор не признал. Судья не установил факт причинения убытков компании «РАСКО» по заключённому договору. Доказательств обмана со стороны арендатора также не найдено.«А.Ю. Смирнов оправдан в связи с отсутствием события преступления», - резюмировали в пресс-службе Гусь-Хрустального городского суда в середине июля.Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, посчитав его необоснованным. Представитель гражданского истца(«РАСКО») не согласился с вердиктом в части разрешения вопроса об исковых требованиях. Однако 1 ноября суд апелляционной инстанции признал решение законным и оставил его без изменений.Напомним, что vlad.aif.ru несколько раз широко освещал историю с попытками и вторжения на Анопинский стекольный завод. От между хозяйствующими субъектами неоднократно простые сотрудники предприятия, которые работают на нем целыми семьями. С подробностями можно ознакомиться в материале по .