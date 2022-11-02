Дженнифер Энистон решилась на кардинальные изменения в своем жилище.

Дженнифер Энистон решилась на кардинальные изменения в своем жилище.После развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли поползли слухи о том, что голливудский актер, якобы, сошелся со своей бывшей, с которой, к слову, когда-то очень некрасиво обошелся. Красавчик начал крутить роман с будущей женой на стороне. В итоге Дженнифер Энистон осталась несчастной брошенкой и разведенкой.С тех пор прошло уже много лет, а страсти в отношениях экс-супругов не прекращаются. На днях стало известно о том, что звезда сериала "Друзья" подала в суд на своего некогда возлюбленного – из-за его тайных переговоров по продаже совместного бизнеса. Очевидно, что информация о воссоединении оказалась неправдой.Но, кажется, судебный процесс не сильно расстраивает Дженнифер Энистон, ведь, судя по ее страничке в соцсетях, она наслаждается жизнью. Например, в преддверии Хэллоуина, она решила сделать некоторые изменения в своем особняке, который кода-то купила за более чем 20 миллионов долларов."Как будто Хэллоуин", – написала в своем микроблоге голливудская актриса, показав сияющие окрестности.Находясь в игровом настроении, она буквально подожгла свое жилище – заставила гореть все вокруг, благодаря ярким гирляндам. Вот так ей захотелось! В итоге на территории ее дома получилась не устрашающая по традиции праздника атмосфера, а, скорее, романтичная. И, судя по восторженному ролику Дженнифер Энистон в соцсетях, она осталась довольна!