Всего в следующем году планируется заасфальтировать более 120 км региональных трасс. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей.

Во Владимирской области составили план ремонта мостов на 2023 год. Сейчас ведётся поиск подрядчиков.ГБУ «Владупрадор» намерен восстановить переправу через реку Илевна на трассе «Владимир - Муром» - Зарослово». В списках также путепровод через реку Судогда на дороге «Никулино - Воровского - Мошок». Власти нацелились и на реконструкцию объекта через реку Уловка на направлении «Порецкое - Мордыш» - Улово».В 2023 году планируется заасфальтировать более 120 км региональных трасс. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей.