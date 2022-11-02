Власти договорились с собственником о перезапуске комплекса.

В 2023 году во Владимире может возобновить работу Ледовый дворец «Полярис». Об этом в соцсетях написал Александр Авдеев.Комплекс не используется по назначению уже два года. Губернатор побывал на объекте и пообщался с владельцем.«Зданию 12 лет. Крыша требует реконструкции. Отдельные элементы внутренней отделки и компрессорная установка пришли в негодность. Договорились с собственником, что он отремонтирует сооружение и постарается перезапустить его к 1 сентября следующего года», - подчеркнул глава региона.Планируется, что в «Полярисе» будут заниматься не только хоккеисты и фигуристы, но и просто любители катания на коньках.