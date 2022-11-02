Первый отрезок открыли в середине декабря.

Во Владимирской области в начале декабря запустят движение по 57 километрам трассы М-12. К открытию готовится участок, построенный в обход Владимира. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.«Возведение М-12 ведётся с опережением сроков. Транспортная инфраструктура имеет большое значение для развития субъектов и для создания новых точек роста», - пояснил он.Напомним, что в середине октября власти движение по первому отрезку платного автобана в 33-ем регионе. За первые три дня по нему проехало более 9200 машин.Добавим, что на днях владимирцы к чиновникам с просьбой отменить плату за проезд по М-12 до конца ремонта моста через Клязьму.