Жители деревни Мокеево Камешковского района требуют пустить к ним автобус. Но из-за плохого...

Жители деревни Мокеево Камешковского района требуют пустить к ним автобус. Но из-за плохого состояния дороги сделать это проблематично. Есть ли выход из тупика - разбирался Александр Сыпченко.Жители деревни Мокеево Камешковского района уже устали писать обращения в различные инстанции и вставать в 6 утра чтобы успеть на автобус. Ближайшая остановка примерно в трех километрах. Ходить и ездить приходится много. Работа, поликлиника, и даже магазин находятся в других населенных пунктах. Если хотя бы раз в день в Мокеево заезжал автобус, уже было бы легче, уверена староста деревни Яна Яковлева.Яна Яковлева, староста д. Мокеево:- Много дачников, также много проживающих здесь на постоянной основе, много молодых семей с детьми, есть даже дети-инвалиды, поэтому нам это жизненно необходимо, людям надо добираться на работу и на учебу.До чиновников достучаться пока не удается. На просьбу решить вопрос приходят одни отписки, которые к тому же противоречат друг другу. Владупрадор, в чьем ведении и находится дорога в Мокеево, сообщает: объект в нормативном состоянии и по нему может курсировать любой маршрут, однако по заключению комиссии администрации района дорогу для проезда автобуса необходимо реконструировать. Замкнутый круг, вздыхают люди.Эльвира Борисова, староста д. Ворынино:- Чтобы автобус ходил, чтобы он не уходил на трассу села Давыдово, а проходил через наши деревни, и все, хотя бы один Пенкенский.В администрации района заявляют: чтобы в Мокеево и соседних деревнях появилась хотя бы одна автобусная остановка, желания местных жителей мало. По словам замглавы Людмилы Гуреевой, сложность в том, что судьбу дороги регионального значения должны решать только специалисты Владупрадора, а с ними договориться пока не получается.Людмила Гуреева, первый заместитель главы администрации Камешковского района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры:- Мы, конечно, еще раз обратимся во Владупрдор, и если будет отрицательный ответ, то мы будем обращаться в департамент транспорта непосредственно, чтобы рассмотрели данную проблему.Будет ли в ближайшем будущем ходить автобус в Мокеево - неизвестно. Пока единственная альтернатива ежедневным пешим прогулкам до остановки - сесть на хвост соседям или друзьям, у которых есть личный автотранспорт.Александр Сыпченко, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”