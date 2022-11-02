Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В Гороховце рассмотрено дело , которого обвиняли во взяточничестве. Он приговорён к четырем годам условного срока и крупному штрафу.С октября 2019 года по июнь 2020 года от коммерсантов, занимающихся перевозкой грузов в Гороховецком районе, 170,5 тонн асфальтовой крошки, 21 тонну гранитного щебня, а также бесплатные услуги грузовой и строительной техники. Взамен сотрудник полиции пообещал не штрафовать водителей этих организаций за нарушение ПДД. Всего в результате двух преступлений бывшим начальником отделения ГИБДД по Гороховецкому району получены стройматериалы на сумму в 83 тысячи рублей.На процессе бывший гаишник не признал свою вину. За поступок, порочащий честь мундира, его уволили из органов.Судья решил, что четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей будет достаточно. Для исполнения дополнительного наказания на недвижимость фигуранта наложен арест. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.