В Коврове прокурором в суд направлено уголовное дело о нарушении водителем правил дорожного...

В Коврове прокурором в суд направлено уголовное дело о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшем гибель несовершеннолетнего пешеходаПроисшествие случилось вечером 24 августа 2022 года. Управляя автомобилем «ВАЗ 21102», ковровчанин ехал со стороны поселка Мелехово в сторону села Великово.Пресс-служба облпрокуратуры сообщает, что водитель не снизил скорость, будучи кратковременно ослепленным двигающимся навстречу транспортом, и продолжил движение.Не заметив стоящего на обочине дороги несовершеннолетнего пешехода, обвиняемый наехал на него, в результате чего ребенок от полученных травм скончался.Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.Фото: pxfuel.com/