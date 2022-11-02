Депутат Госдумы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин сообщил в своем telegram-канале, что первая часть работ на Павловском мосту, признанным аварийным в 2016 году, почти

Депутат Госдумы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин сообщил в своем telegram-канале, что первая часть работ на Павловском мосту, признанным аварийным в 2016 году, почти завершена. «На данный момент подрядчик уложил первый слой асфальта на правой половине моста. После этого строители должны будут уложить еще второй слой, доделать подходы к мосту с обеих