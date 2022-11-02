ГТРК «Владимир» освещала резонансный пожар в Коврове на улице Социалистической 4 августа 2021 года....

ГТРК «Владимир» освещала резонансный пожар в Коврове на улице Социалистической 4 августа 2021 года. Следственным отделом завершено расследование уголовного дела, и виновником пожара назван 46-летнего житель загоревшегося дома, который сам получил ожоги. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества по неосторожности).Следствие установило, что в августе прошлого года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире. Прикурив сигарету, он лег на диван, расположенный возле окна. Тлеющая сигарета прожгла матрас, который за считанные секунды воспламенился. Огонь перешел на стену и конструктивные элементы многоэтажного жилого дома.В результате были уничтожены принадлежащие строительной компании материалы и оборудование, которые рабочие использовали для капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, а также материалы и оборудование для капитального ремонта крыши дома. От воздействия огня и высокой температуры также была повреждена отделка нескольких квартир и нежилых помещений, в некоторых произошло обрушение потолков, разрушены оконные и дверные проемы.Общий материальный ущерб превысил 5 миллионов рублей.В ходе расследования уголовного дела проведен ряд необходимых экспертиз, в том числе пожарно–техническая. Дом был признан аварийным. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаивается в содеянном.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области