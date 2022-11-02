Ленинский районный суд города Владимира признал руководителя подрядной организации виновным в хищении денег, запланированных на строительство ФАПа в Петушинском районе. Суд установил, что

Ленинский районный суд города Владимира признал руководителя подрядной организации виновным в хищении денег, запланированных на строительство ФАПа в Петушинском районе. Суд установил, что замдиректора компании, строящей в 2019 году ФАПы в деревнях Караваево и Анкудиново для нужд ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница», не выполнил объём работ в полной мере и потратил меньше материалов, чем предусмотрено.