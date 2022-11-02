Стандартная ситуация: "Запорожец" вьехавший в "шестисотый". Из "шестисотого" выходит амбал и топает разбираться. Глядь из "запорожца" дуло автомата торчит, очередь поД ноги, голос дедка:
-Ну, ка, мальчики, все из машины и на "первый-второй" расчитаться!
Делать нечего, вылезли, расчитались. Дедок опять очередь под ноги:
-Ну, ка, голуби, первые номера имеют вторых.
Делать нечего, справились первые со вторыми.
- А теперь: вторые - первых!
Опять под дулом пришлось вторым - первых.
-А теперь, уроды, в машину и чтоб я вас тут не видел!
Бросились к машине, сорвались с места, уехали. Едут по трассе, в машине гробовая тишина, наконец водитель не выдерживает:
- Да, пацаны, ЕХАЛИ - БРАТВОЙ, ВОЗВРАЩАЕМСЯ - СЕМЬЕЙ!!!!!!
еще анекдот!