Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который в сентябре пьяным сбил сотрудника ДПС на трассе М-12 в Петушинском районе. По данным следствия, днем 29

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который в сентябре пьяным сбил сотрудника ДПС на трассе М-12 в Петушинском районе. По данным следствия, днем 29 сентября сотрудники ГИБДД остановили на участке трассы М-12 в Петушинском районе водителя квадроцикла Stels. Мужчина за рулем был пьян и в ответ на законные требования полицейских завел двигатель