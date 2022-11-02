Лихача поймали. Ему грозит реальный срок.

В Петушках осудят водителя квадроцикла, сбившего по пьяни офицера ГИБДД. На него завели дело о применении насилия в отношении полицейского.По версии следствия, днём 29 сентября сотрудники ДПС с целью проверки документов остановили на М-12 квадроцикл марки STELS. Управлявший им мужчина понял, что ему грозит крупный штраф. Пьяный нарушитель решил скрыться от сотрудников МВД.«Обвиняемый резко привел квадроцикл в движение и сбил сотрудника ДПС, причинив легкий вред здоровью последнего», - уточнили в пресс-службе Следкома.Лихача поймали. Уголовное дело рассмотрит Петушинский районный суд.