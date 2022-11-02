Причинённый ущерб фигурант возместил в полном объеме.

В Петушках осужден подрядчик, похитивший деньги при строительстве ФАПов. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.Д.В. Харатян, будучи заместителем гендиректора организации, которая в 2019 году возводила фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Караваево и Анкудиново, выполнил работы не в полном объёме. Далее он внёс в акты приёмки заведомо ложные сведения. Обманув «Петушинскую районную больницу», мужчина присвоил 761 592 рубля.На процессе подсудимый не согласился с выдвинутым обвинением, пояснив, что умысла на хищение денег у него не было. Несмотря на оправдания, он признан виновным по делу о мошенничестве. Судья решил оштрафовать обвиняемого на 250 тысяч рублей. Причинённый государству ущерб фигурант возместил в полном объеме.Приговор в законную силу пока не вступил.