Устроили свалку строительного мусора в двух шагах от центра древнего города, ещё и на территории...
Устроили свалку строительного мусора в двух шагах от центра древнего города, ещё и на территории культурного наследия - Болтоусовом лугу. В Суздале местные жители и общественники пытаются разобраться, насколько законны такие действия. Репортаж Дмитрия Горкина.
Куски асфальта, бетонные бордюры, строительный мусор. Такие "артефакты" обнаружил житель Суздаля Виктор Петров рядом со своим производственным зданием на Болтоусовом лугу - объекте культурного наследия регионального значения. А затем подкараулил и технику, которая прятала эти "сокровища".
Виктор Петров, житель г. Суздаля:
- В конце июля я приехал сюда, увидел, что здесь уже начали валить мусор и начали спиливать деревья. Я неоднократно и звонил, и устно обращался, письменно обращался, чтобы приняли меры, чтобы прекратить это безобразие. Но они не прекращали, в итоге, я был вынужден сделать это заграждение.
Но то, что на первый взгляд напоминало свалку - на самом деле дорога, уверены общественники. Отходы утрамбовывали, укатывали насыпь и даже проложили трубу для отвода грунтовых вод.
Павел Мальков, общественник:
- Администрация говорит, что она не в курсе, но тем не менее, как можно быть не в курсе 3 месяца, что у тебя ведутся незаконные работы, вырубаются вековые деревья и заваливаются ценнейшие овраги, как бы археологические памятники и охранные зоны и луга.
На руках общественников - ответ инспекции по охране объектов культурного наследия. Приказом от 2016 года из исторической территории, в которую входили и луг, и ручей Мжара, и овраг протока Грубица, исключили именно этот участок. А ведь здесь в своё время было совершено немало находок.
Нина Непша, историк-краевед:
- Одно из древнейших городских кладбищ, археологи датируют его даже концом 11-12 века. Археологи здесь много работали, можете увидеть результаты в музее на выставке "Золотая кладовая" в Спасском монастыре. Но ведь это тоже объект исторический, даже можно подвести туристов, и почему не рассказать. И этим надо гордиться.
В прокуратуре, пока по факту свалки, уже провели проверку и обязали власти Суздаля привести территорию в порядок. В администрации исторического города поделились своим видением проблемы.
Татьяна Михайлова, начальник юридического отдела администрации г. Суздаля:
- В целях прекращения организации свалки были предприняты меры по блокированию проезда путём установки бетонных блоков. Мы обратились в УМВД с заявлением провести проверку в отношении некоторых лиц. Мы просим завести уголовное дело.
Суздальская мэрия направила иск в суд, по которому несанкционированную свалку в течение месяца должен убрать нарушитель, а это, по подсчётам специалистов, более двух тысяч кубов. Что же касается исторических границ Болтоусова луга, общественники и местные жители будут добиваться возвращения территорий под охрану.
Дмитрий Горкин, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”