Устроили свалку строительного мусора в двух шагах от центра древнего города, ещё и на территории...

Устроили свалку строительного мусора в двух шагах от центра древнего города, ещё и на территории культурного наследия - Болтоусовом лугу. В Суздале местные жители и общественники пытаются разобраться, насколько законны такие действия. Репортаж Дмитрия Горкина.Куски асфальта, бетонные бордюры, строительный мусор. Такие "артефакты" обнаружил житель Суздаля Виктор Петров рядом со своим производственным зданием на Болтоусовом лугу - объекте культурного наследия регионального значения. А затем подкараулил и технику, которая прятала эти "сокровища".Виктор Петров, житель г. Суздаля:- В конце июля я приехал сюда, увидел, что здесь уже начали валить мусор и начали спиливать деревья. Я неоднократно и звонил, и устно обращался, письменно обращался, чтобы приняли меры, чтобы прекратить это безобразие. Но они не прекращали, в итоге, я был вынужден сделать это заграждение.Но то, что на первый взгляд напоминало свалку - на самом деле дорога, уверены общественники. Отходы утрамбовывали, укатывали насыпь и даже проложили трубу для отвода грунтовых вод.Павел Мальков, общественник:- Администрация говорит, что она не в курсе, но тем не менее, как можно быть не в курсе 3 месяца, что у тебя ведутся незаконные работы, вырубаются вековые деревья и заваливаются ценнейшие овраги, как бы археологические памятники и охранные зоны и луга.На руках общественников - ответ инспекции по охране объектов культурного наследия. Приказом от 2016 года из исторической территории, в которую входили и луг, и ручей Мжара, и овраг протока Грубица, исключили именно этот участок. А ведь здесь в своё время было совершено немало находок.Нина Непша, историк-краевед:- Одно из древнейших городских кладбищ, археологи датируют его даже концом 11-12 века. Археологи здесь много работали, можете увидеть результаты в музее на выставке "Золотая кладовая" в Спасском монастыре. Но ведь это тоже объект исторический, даже можно подвести туристов, и почему не рассказать. И этим надо гордиться.В прокуратуре, пока по факту свалки, уже провели проверку и обязали власти Суздаля привести территорию в порядок. В администрации исторического города поделились своим видением проблемы.Татьяна Михайлова, начальник юридического отдела администрации г. Суздаля:- В целях прекращения организации свалки были предприняты меры по блокированию проезда путём установки бетонных блоков. Мы обратились в УМВД с заявлением провести проверку в отношении некоторых лиц. Мы просим завести уголовное дело.Суздальская мэрия направила иск в суд, по которому несанкционированную свалку в течение месяца должен убрать нарушитель, а это, по подсчётам специалистов, более двух тысяч кубов. Что же касается исторических границ Болтоусова луга, общественники и местные жители будут добиваться возвращения территорий под охрану.Дмитрий Горкин, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”