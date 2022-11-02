Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Мокеевский тупик
До ближайшей остановки - 3 километра...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Мокеевский тупик
До ближайшей остановки - 3 километра пути. Почему в деревню Мокеево Камешковского района не ходит ни один автобус?
- Долгожданные 4 полосы
Когда начнут расширять дорогу Владимир-Суздаль? Губернатор Александр Авдеев провел совещание с руководством федеральной трассы.
- На старт!
Бегом по историческим местам. Итоги всероссийского полумарафона "Жемчужина Золотого кольца"