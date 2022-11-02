Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Мокеевский тупик До ближайшей остановки - 3 километра...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Мокеевский тупикДо ближайшей остановки - 3 километра пути. Почему в деревню Мокеево Камешковского района не ходит ни один автобус?- Долгожданные 4 полосыКогда начнут расширять дорогу Владимир-Суздаль? Губернатор Александр Авдеев провел совещание с руководством федеральной трассы.- На старт!Бегом по историческим местам. Итоги всероссийского полумарафона "Жемчужина Золотого кольца"