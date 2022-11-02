Владимирский ледовый дворец «Полярис» планируют перезапустить в сентябре следующего года. Об этом заявил губернатор области Александр Авдеев. Спортсмены признаются, что ждут этого дня с

Владимирский ледовый дворец «Полярис» планируют перезапустить в сентябре следующего года. Об этом заявил губернатор области Александр Авдеев. Спортсмены признаются, что ждут этого дня с нетерпением. Сейчас на весь Владимир работает только одна площадка. За нее между хоккеистами и фигуристами идет непрерывная борьба. Возрождение Поляриса поможет решить проблему. Денис Баша, главный тренер школы по хоккею №8