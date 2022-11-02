Знаменитому владимирскому хору Распев под руководством Натальи Колесниковой - 35 лет. Юбилей...

Знаменитому владимирскому хору "Распев" под руководством Натальи Колесниковой - 35 лет. Юбилей коллектив отметил исполнением "Большой Мессы до-минор" Моцарта. Репортаж Веры Куликовой.Концерт в честь своего тридцатипятилетия камерный хор "Распев" начал с "Большой мессы до минор" Моцарта. Произведения сложного, требующего особой подготовки.Наталья Колесникова, художественный руководитель и главный дирижер камерного хора "Распев", заслуженный деятель искусств России, профессор:- Не просто сложные, козырнуть как-то, а именно исполнить, сохранить эту преданность музыке и композитору, который вложил жизнь в это произведение и, конечно, интерес. Если мы можем исполнить своим составом, то, безусловно, мы берем.Камерный хор Наталья Колесникова - его бессменный художественный руководитель и дирижёр - организовала в 1987-м на музыкальном педагогическом факультете Владимирского пединститута. Уже в 1989-м "Распев" добился первого признания. На Всероссийском конкурсе академических хоров в Нижнем Новгороде "Поющая Россия" стал лауреатом. Коллектив представлял Россию на международном фестивале в Лланголлене (Северный Уэльс), а в 1993 завоевал гран-при Международного фестиваля в Гастинге (Южная Англия). "Распев" с успехом выступил на международном фестивале "Золотая осень в Кремле" в Патриаршем Дворце. Неоднократно выступал в лучших концертных залах Москвы, в том числе в музее-заповеднике "Царицыно", Храме Христа Спасителя, Московской консерватории имени Чайковского. В прошлом году нашему коллективу доверили мировую премьеру симфонии "Александр Невский". Он исполнял ее вместе с солистами и оркестром Мариинского театра. Работать с таким профессиональным коллективом многие солисты считают за честь.Виктория Зяблицкая, педагог по вокалу Московского педагогического института им. Ипполитова-Иванова:- Очень рада участвовать в этом проекте. И, без сомнения, прекрасная музыка Моцарта - она вдохновляет всех: и певцов, и дирижера, и пианистов! Хочется ее исполнять много-много раз!Леонид Филатов, солист ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова (Москва):- Сотрудничаем, вот уж сейчас у нас будет 2 премьера Моцарта. В прошлом году была замечательная постановка Россини "Маленькой торжественной Мессы". Очень интересно было работать, плодотворно. Наталья Александровна - профессионал своего дела! Получили несказанное удовольствие.Алексей Красовский, бас (Москва):- Привлекает то, что я театральный артист, и специфика совершенно другая работы в театре и на сцене. Тем более, такие произведения - не каждый день в театре мы поем Моцарта, Россини, как в прошлом году. Это другое ощущение. Совершенно другая музыка и другой уровень ответственности. Тем более, когда тебя приглашают специально, чтобы ты приехал и спел с таким хорошим коллективом.Секретом творческого долголетия "Распева" его создатель и главный дирижер Наталья Колесникова считает преданность людей музыке, профессии, хоровому пению. Коллективу подвластна отечественная и зарубежная классика, джаз.Наталья Колесникова, художественный руководитель и главный дирижер камерного хора "Распев", заслуженный деятель искусств России, профессор:- Ну и интерес, наверное, постоянный. Это жизнь. Это жизнь наполнена творчеством разным. С волнением, с разочарованием, с любовью. Конечно, в первую очередь, что это люди, не я, а люди, которые являются и дом этого хора, и сердцем, и душой, и музыкой.Людмила Савельева - одна из первых учениц заслуженного деятеля искусств Натальи Колесниковой, артистка хора. Поет в "Распеве" с 18 лет.Людмила Савельева, артистка камерного хора "Распев":- Ну, а сегодня 35-летие хора. Мы очень счастливы! Собственно, вся жизнь наша прошла здесь. Многому нас научила Наталья Александровна и не только в музыкальном плане, и в человеческом плане научила.Коллектив - семья, дом. Наталье Колесниковой удалось главное - сплотить вокруг себя единомышленников, влюбленных в музыку.Вера Куликова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”