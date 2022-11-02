В распоряжении редакции «Шестого канала» оказался приказ генпрокурора РФ Игоря Краснова от 31 октября 2022 года, на основании Указа Президента. В нём сообщается, что Владислав Малкин

В распоряжении редакции «Шестого канала» оказался приказ генпрокурора РФ Игоря Краснова от 31 октября 2022 года, на основании Указа Президента. В нём сообщается, что Владислав Малкин освобождается от должности прокурора Владимирской области и увольняется из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Кроме того, цитата «с учётом эффективности