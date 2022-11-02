Пешеходная тропинка на улице Офицерской в районе железнодорожной больницы в этом году так и не дождется благоустройства. Такой ответ мы получили от мэрии в официальном письме. Напомним, в

Пешеходная тропинка на улице Офицерской в районе железнодорожной больницы в этом году так и не дождется благоустройства. Такой ответ мы получили от мэрии в официальном письме. Напомним, в конце апреля владимирцы пожаловались нам на земляную жижу вместо нормальной пешеходной дорожки у дома №16. Тропа популярна у местных. Неподалеку от нее находятся здание Роспотребнадзора, медучреждение и