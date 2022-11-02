Пешеходная тропинка на улице Офицерской в районе железнодорожной больницы в этом году так и не дождется благоустройства. Такой ответ мы получили от мэрии в официальном письме. Напомним, в
<a href="https://33live.ru/novosti/02-11-2022-vlasti-ne-sobirayutsya-blagoustraivat-narodnuyu-tropu-na-oficerskoj-v-2022-godu.html" target="_blank">Власти не собираются благоустраивать «народную тропу» на Офицерской в 2022 году</a> - Пешеходная тропинка на улице Офицерской в районе железнодорожной больницы в этом году так и не дождется благоустройства. Такой ответ мы получили от мэрии в официальном письме. Напомним, в
[url=https://33live.ru/novosti/02-11-2022-vlasti-ne-sobirayutsya-blagoustraivat-narodnuyu-tropu-na-oficerskoj-v-2022-godu.html]Власти не собираются благоустраивать «народную тропу» на Офицерской в 2022 году[/url] - Пешеходная тропинка на улице Офицерской в районе железнодорожной больницы в этом году так и не дождется благоустройства. Такой ответ мы получили от мэрии в официальном письме. Напомним, в