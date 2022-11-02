Во Владимире на улице Погодина 3 ноября пройдут ремонтные работы на теплосетях, в связи с чем с 4:00 до 20:00 на некоторых улицах Фрунзенского района будет прекращена подача тепла и горячей воды.
Во Владимире на улице Погодина 3 ноября пройдут ремонтные работы на теплосетях, в связи с чем с 4:00 до 20:00 на некоторых улицах Фрунзенского района будет прекращена подача тепла и горячей воды. По информации владимирского филиала «Т Плюс», теплоснабжение перекроют по следующим адресам: Б.Нижегородская 95, 95а, 95б, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а,