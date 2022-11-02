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<a href="https://33live.ru/novosti/02-11-2022-vo-frunzenskom-rajone-vladimira-na-den-otklyuchat-otoplenie-i-goryachuyu-vodu.html" target="_blank">Во Фрунзенском районе Владимира на день отключат отопление и горячую воду</a> - Во Владимире на улице Погодина 3 ноября пройдут ремонтные работы на теплосетях, в связи с чем с 4:00 до 20:00 на некоторых улицах Фрунзенского района будет прекращена подача тепла и горячей воды.