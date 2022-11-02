Дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по стране, которое включает в себя визит в города Владимирской области, расположенные на станциях Горьковской Железной дороги. Состав

Дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по стране, которое включает в себя визит в города Владимирской области, расположенные на станциях Горьковской Железной дороги. Состав представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение всем, кто не имеет возможности приехать к нему в Великий