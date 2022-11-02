Она получила 100 тысяч рублей

Во Владимире чиновница за взятку помогла коммерсанту получить заказ на поставку средств реабилитации для инвалидов. Приговор вынес Октябрьский районный суд.Шиголева А.Б., получила от предпринимателя 100 тысяч рублей за обеспечение победы на торгах одной из организаций, занимающейся поставкой технических средств реабилитации. На процессе подозреваемая не признала свою вину, однако судья счёл собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.С учётом всех обстоятельств уголовного дела женщина получила два года условного срока и штраф 500 тысяч рублей.Решение Фемиды пока не вступило в законную силу.