Во Владимире военно-историческая экспозиция в Золотых Воротах будет закрыт для посетителей 7 и 8 ноября. В помещении пройдут ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСМЗ. Всех посетителей

Во Владимире военно-историческая экспозиция в Золотых Воротах будет закрыт для посетителей 7 и 8 ноября. В помещении пройдут ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСМЗ. Всех посетителей попросили заранее спланировать свои визиты. Ранее Владимиро-Суздальский музей-заповедник сообщил о том, что подрядчик подготовил проект реставрации Золотых ворот. При федеральной поддержке работы начнутся в 2023 году. Прокомментируйте новость у