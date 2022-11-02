Во время проведения мероприятия, посвященного Дню народного единства, с 09.00 до 11.00 2 ноября...

Во время проведения мероприятия, посвященного Дню народного единства, с 09.00 до 11.00 2 ноября 2022 года вводится ограничение движения всех видов транспорта:- по ул. Мира от перекрестка с Октябрьским проспектом до ул. Горького;- по ул. Гороховой от д. 16 до д. 20;- по ул. Сакко и Ванцетти от д. 10 до Октябрьского проспекта;- по Октябрьскому проспекту от д. 22 до ул. Мира,направив автотранспорт в объезд по Октябрьскому проспекту, ул. Горького, Лыбедской магистрали.Администрация Владимира сообщает также об изменении маршрутов движения общественного транспорта.Автобусные маршруты:№ 5 (внутренний круг) - будут направлены в объезд через остановки «Всполье» и «Юрьевская застава», по Лыбедской магистрали через ул. Дзержинского к Студеной горе и далее по обычному маршруту;№№ 9С и 33С будут направлены в объезд через остановки «Всполье» и «Юрьевская застава» и далее по обычному маршруту;№№ 11С, 23, 55С - в направлении движения по ул. Мира от проспекта Строителей - через Октябрьский проспект к площади Ленина и далее через ул. Горького по обычному маршруту.Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.