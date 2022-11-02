Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с владельцем ледового комплекса «Полярис» и заявил, что он может возобновить работу в 2023 году. По словам губернатора, в процессе

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с владельцем ледового комплекса «Полярис» и заявил, что он может возобновить работу в 2023 году. По словам губернатора, в процессе есть некоторые сложности, так как зданию уже 12 лет и многие элементы требуют ремонта. К 1 сентября 2023 года собственник «Поляриса» должен будет провести реконструкцию крыши, разобраться с компрессорной