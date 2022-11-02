С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176845 владимирцев.

Во Владимирской области 2 ноября выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 5 - в Ковровском, по 2 - в Кольчугинском, Александровском и Вязниковском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Киржачском, Камешковском, Гороховецком, Меленковском, Суздальском, Селивановском и Петушинском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176845 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49124 заболевших во Владимире, 20868 - в Ковровском районе и 19131 - в округе Муром.