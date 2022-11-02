МВД отменило процедуру.

Во Владимирской области у беженцев больше не будут снимать отпечатки пальцев. Полиция отменила обязательную процедуру для вынужденных переселенцев и лиц, получивших временное убежище.Как сообщает РИА , распоряжение вносит изменения в предыдущий приказ МВД о порядке проведения обязательной дактилоскопии и фотографирования иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в страну. Новый документ вступил в силу сразу после публикации.Напомним, что в 33-ем регионе уже 700 беженцев из ЛДНР и Украины заявления на получение российского гражданства. Полицейские вручили порядка 190 паспортов.На минувшей неделе во Владимирскую область ещё 94 человека. Всего с начала СВО на территорию владимирского региона прибыло более 3,5 тысяч жителей Донбасса и Украины.