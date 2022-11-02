Гороховецким районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения...

Гороховецким районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения ГИБДД по Гороховецкому району, обвиняемого во взяточничестве.В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый в 2019 и 2020 годах, используя свои должностные полномочия, из корыстной заинтересованности действовал в интересах строительных организаций: предоставлял не подлежащую разглашению служебную информацию, а также гарантировал отсутствие административной ответственности работникам данных организаций.За общее покровительство и попустительство получал взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера и строительных материалов на общую сумму не менее 83 200,09 рублей.Кроме того подсудимый обвинялся в мелком взяточничестве, однако сроки давности уголовного преследования в данной части обвинения истекли, в связи с чем уголовное дело было прекращено.Приговором Гороховецкого районного суда от 2 ноября 2022 г. подсудимый признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий (бездействия) и ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 800 000 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 4 (четыре) года.Также осужденный лишен специального звания сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации - капитан полиции.Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств основное наказание в виде лишения свободы назначено условно с установлением испытательного срока в 3 года.Кроме того в целях исполнения назначенного дополнительного наказания в виде штрафа сохранен арест на недвижимое имущество осужденного, стоимостью более двух миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Гороховецкого районного суда.Фото: Freepik.com