На территории региона за прошедшие сутки 2 ноября лабораторно подтверждено 42 случая заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 2 ноября лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
12 - во Владимире
6 - в Муромском районе
5 - в Ковровском районе
4 — в Гусь-Хрустальном районе
2 - в Александровском районе
2 — в Вязниковском районе
2 - в Кольчугинском районе
2 — в Радужном
1 - в Камешковском районе
1 — в Суздальском районе
1 — в Петушинском районе
1 — в Гороховецком районе
1 — в Меленковском районе
1 — в Киржачском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176 845 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).