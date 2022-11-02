На территории региона за прошедшие сутки 2 ноября лабораторно подтверждено 42 случая заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 2 ноября лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.12 - во Владимире6 - в Муромском районе5 - в Ковровском районе4 — в Гусь-Хрустальном районе2 - в Александровском районе2 — в Вязниковском районе2 - в Кольчугинском районе2 — в Радужном1 - в Камешковском районе1 — в Суздальском районе1 — в Петушинском районе1 — в Гороховецком районе1 — в Меленковском районе1 — в Киржачском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 176 845 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).