Владимирцам перечислено более миллиарда рублей.

В 2022 году почти 11 813 семей Владимирской области оформилиа выплату на первого ребёнка. Владимирцам перечислено более миллиарда рублей.Размер ежемесячного пособия в текущем году составляет 13097 рублей. Право на него предоставляется парам, родившим или усыновившим первого ребёнка, но если размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума по региону.Заявление о назначении выплаты можно подать на госуслугах, в соцзащите или через МФЦ. В случае принятия положительного решения родители будут получать доплату на протяжении полугода.