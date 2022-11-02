О проекте закона сообщил врио первого замгубернатора Александр Ремига в рамках XX Общероссийского...

О проекте закона сообщил врио первого замгубернатора Александр Ремига в рамках XX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», который проводился в Санкт-Петербурге.Закон нацелен на первоочередное оказание госуслуг и ускорение разрешительных процедур при реализации инвестпроектов для ответственного бизнеса. Таким предприятиям будет оказываться помощь в обеспечении инфраструктурой и гарантированное рассмотрение вопросов бизнесменов на уровне губернатора.Задача закона - оказать максимальную и всестороннюю поддержку предпринимателям, которые создают комфортные и современные рабочие места, заботятся о сотрудниках, имеют социально-активную позицию, реализуют экологические, образовательные или другие социальные проекты за рамками своей основной деятельности, сообщается в телеграм-каналах обладминистрации и Александра Ремиги.Фото: скрин из видео t.me/a_remiga