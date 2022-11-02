В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации МВД России совместно с Общественным советом провело традиционный конкурс детского рисунка «Мои родители работают в

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации МВД России совместно с Общественным советом провело традиционный конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Дети из разных районов региона представили более 70 работ на региональным этап конкурса. Рисунки получились красочными, интересными и запоминающимися. Как отметили общественники, выбрать лучший детский рисунок непросто, ведь видение ребенка