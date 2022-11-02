В мероприятии под названием «Когда мы едины – мы непобедимы» примут участие около 500 активистов общественных движений, волонтёров, школьников и студентов.

Во Владимирской области 2 ноября проходит региональный слёт военно-патриотических клубов. Об этом рассказали в обладминистрации.В мероприятии под названием «Когда мы едины – мы непобедимы» примут участие около 500 активистов общественных движений, волонтёров, школьников и студентов.Событие начнётся с митинга в Патриотическом сквере Владимира и продолжится конференцией в здании ВлГУ. Организаторы: Благотворительный фонд «Открытые сердца» и Росгвардия.